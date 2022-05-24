Бучневич отметился заброшенной шайбой по ходу матча «Сент-Луис» — «Колорадо»
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В эти минуты проходит четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Колорадо Эвеланш». Встреча проходит в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр».
На момент написания новости в матче перерыв перед третьим периодом, гости ведут 4-3. На 20-й минуте второго периода «Сент-Луис» реализовал большинство, заброшенной шайбой отличился российский нападающий Павел Бучневич. Ему ассистировали Джордан Кайру и Брэндон Саад.
Для Бучневича этот гол стал первым в текущей серии плей-офф. На счету россиянина есть также семь результативных передач. В регулярном сезоне Бучневич забросил 30 шайб и отдал 53 голевые передачи.
Перед этим матчем «Сент-Луис» вёл в серии с «Колорадо» 2-1.
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