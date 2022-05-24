Экблад — о 0-4 в серии с «Тампой»: это горькая пилюля для того, чтобы её проглотить

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:2, 0-4), после которого клуб покинул розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.



«Это горькая пилюля для того, чтобы её проглотить. Уступать со счётом 0-4 тяжело. Это обидно. В этом нет никаких сомнений», — приводит слова Экблада журналист Джеймсон Олайв.



Отметим, что «Флорида» стала обладателем Президентского кубка по итогам регулярного сезона, заняв первое место во всём чемпионате. В первом раунде плей-офф «пантеры» оказались сильнее «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-2. Отметим, что «Флорида» ещё ни разу в своей истории не выигрывала Кубок Стэнли.



«Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).