Юрзинов-ст. предложил идею внутреннего турнира между сборными четырёх регионов России

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением об отстранении российских национальных команд от международных турниров.



«Сегодня в мировом хоккее такая ситуация, что Россия каникул себе позволить не может. В Сочи завтра стартует Кубок Чёрного моря для молодёжной и юниорской сборных страны, это очень важный и полезный турнир, особенно в нынешних условиях внешнего бойкота.



Если говорить о ФХР и КХЛ, то, на мой взгляд, время требует тщательно продуманного взаимодействия между этими структурами. Важно сделать всё возможное, чтобы институт сборных России в предстоящие год-два не потерял из-за санкций темпа развития, а, наоборот, его нарастил. Вот главная задача. Мне кажется, её можно решить.



Уже говорил о том, что нам всем вместе нужно подумать над идеей Евразиятура — с участием сборных России, Беларуси, Казахстана и, возможно, Китая. Он должен проходить параллельно с традиционным Евротуром, с максимальным вниманием со стороны болельщиков и специалистов.



Но это самый простой вариант. Возьму на себя смелость предложить второй, более сложный и интересный. Со многих точек зрения интересен и внутренний тур. Создаём четыре сборных — Центра, Запада, Сибири и Урала с Поволжьем. Проводим этапы также во время Евротура и на новых аренах, которые активно строятся, — в Омске, Санкт-Петербурге, Новосибирске и так далее. Сборную Центра предлагаю возглавить Сергею Фёдорову, Запада — Роману Ротенбергу, Сибири — специально вызванному Бобу Хартли, которого так полюбили журналисты, Урала с Поволжьем — дуэту Ильи Воробьёва и Виктора Козлова, молодого и интересного специалиста, который в своё время вышел из нашего «Динамо» и который недавно получил заслуженный шанс в «Салавате Юлаеве».



При любом варианте получаем в ходе сезона четыре турнира сборных, тренеров, идей. Параллельно в этом же формате организуем турниры молодёжных сборных. Проводим тренерские семинары — по обмену опытом и методиками. Тот же Хартли проработал в нашем хоккее много лет, но улетел от нас в Канаду на следующий же день после завершения сезона», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.