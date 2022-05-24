Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрзинов-ст. предложил идею внутреннего турнира между сборными четырёх регионов России

Юрзинов-ст. предложил идею внутреннего турнира между сборными четырёх регионов России
Комментарии

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением об отстранении российских национальных команд от международных турниров.

«Сегодня в мировом хоккее такая ситуация, что Россия каникул себе позволить не может. В Сочи завтра стартует Кубок Чёрного моря для молодёжной и юниорской сборных страны, это очень важный и полезный турнир, особенно в нынешних условиях внешнего бойкота.

Если говорить о ФХР и КХЛ, то, на мой взгляд, время требует тщательно продуманного взаимодействия между этими структурами. Важно сделать всё возможное, чтобы институт сборных России в предстоящие год-два не потерял из-за санкций темпа развития, а, наоборот, его нарастил. Вот главная задача. Мне кажется, её можно решить.

Уже говорил о том, что нам всем вместе нужно подумать над идеей Евразиятура — с участием сборных России, Беларуси, Казахстана и, возможно, Китая. Он должен проходить параллельно с традиционным Евротуром, с максимальным вниманием со стороны болельщиков и специалистов.

Но это самый простой вариант. Возьму на себя смелость предложить второй, более сложный и интересный. Со многих точек зрения интересен и внутренний тур. Создаём четыре сборных — Центра, Запада, Сибири и Урала с Поволжьем. Проводим этапы также во время Евротура и на новых аренах, которые активно строятся, — в Омске, Санкт-Петербурге, Новосибирске и так далее. Сборную Центра предлагаю возглавить Сергею Фёдорову, Запада — Роману Ротенбергу, Сибири — специально вызванному Бобу Хартли, которого так полюбили журналисты, Урала с Поволжьем — дуэту Ильи Воробьёва и Виктора Козлова, молодого и интересного специалиста, который в своё время вышел из нашего «Динамо» и который недавно получил заслуженный шанс в «Салавате Юлаеве».

При любом варианте получаем в ходе сезона четыре турнира сборных, тренеров, идей. Параллельно в этом же формате организуем турниры молодёжных сборных. Проводим тренерские семинары — по обмену опытом и методиками. Тот же Хартли проработал в нашем хоккее много лет, но улетел от нас в Канаду на следующий же день после завершения сезона», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

«Это как ЧМ по футболу без Германии!» Каким видят иностранцы чемпионат мира без России «Это как ЧМ по футболу без Германии!» Каким видят иностранцы чемпионат мира без России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022