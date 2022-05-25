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Коннор Макдэвид набрал очки в седьмом матче кряду в текущем сезоне плей-офф НХЛ

Коннор Макдэвид набрал очки в седьмом матче кряду в текущем сезоне плей-офф НХЛ
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал очки в седьмом матче кряду в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:0.

Макдэвид принял участие во второй заброшенной шайбе своей команды в этом матче. Канадец отдал голевой пас на 10-й минуте на своего соотечественника Зака Хаймана. Это действие помогло ему добиться отметки в семь игр подряд с набранными очками.

Примечательно, что первый гол команда забила цже на 21-й секунде после кошмарной ошибки шведского голкипера гостей Якоб Марксрёма. Реализовал неудачу соперника тогда канадский форвард Райан Ньюджент-Хопкинс. Третий же гол забил Эвандер Кейн, которому с пасом помог Леон Драйзайтль. У Драйзайтля в этом матче дубль из результативных передач.

«Эдмонтон» — «Калгари», 3-й матч. Коннор Макдэвид — результативная машина! Задоров дрогнет «Эдмонтон» — «Калгари», 3-й матч. Коннор Макдэвид — результативная машина! Задоров дрогнет
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