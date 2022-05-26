Маккиннон – о хет-трике: это не имеет значения, мы должны двигаться дальше
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал свой хет-трик в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз». Несмотря на три гола Маккинона, «Эвеланш» уступили со счётом 4:5 (ОТ).
«Хет-трик? Это не имеет значения. Мы должны двигаться дальше, вернуться и выиграть 6-ю игру на выезде. Для нас это отличная возможность. Надеюсь, всё происходит по какой-то причине, и мы должны пойти и довести эту серию до конца. Для этого нужно сделать нашу команду немного жёстче в таких ситуациях. Нельзя выигрывать каждую серию в четырёх и пяти играх. У них отличная команда, и мы рады принять серьёзное испытание в Сент-Луисе и попытаться завершить серию», – цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.
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