Нюландер объяснил своё роковое удаление в овертайме четвертьфинала ЧМ-2022 с Канадой

Нападающий сборной Швеции по хоккею Вильям Нюландер прокомментировал поражение в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года с командой Канады (3:4, ОТ).



«Удаление стало тяжёлым. Было ощущение, что соперник въезжает в мои коньки. Но я не знаю. Мы могли победить. Это тяжело принять», — приводит слова Нюландера SVT.



Отметим, что 26-летний форвард был удалён на 25-й секунде овертайма. Через 18 секунд канадцы забросили шайбу, которая стала победной и позволила им выйти в полуфинал чемпионата мира — 2022.



Также в полуфинал вышла команда Чехии, в своём четвертьфинале обыгравшая сборную Германии со счётом 4:1. В других встречах 1/4 финала играют Финляндия — Словакия (0:1, 1-й период) и Швейцария — США (0:1, 1-й период).