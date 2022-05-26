Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты первого дня плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты первого дня плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2022
Комментарии

Сегодня, 26 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) состоялись матчи первого дня плей-офф чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Германия — Чехия — 1:4

Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира, уверенно обыграв немцев. Три очка набрали Роман Червенка и Давид Крейчи, два результативных балла набрал Давид Пастрняк.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Германия
Окончен
1 : 4
Чехия
0:1 Пастрняк (Крейчи, Червенка) – 02:17 (5x4)   0:2 Червенка (Крейчи, Гронек) – 10:04 (5x4)   0:3 Крейчи (Пастрняк, Червенка) – 32:10 (5x4)   1:3 Зайдер (Нёбельс, Плахта) – 53:48 (6x5)   1:4 Смейкал (Кемпф) – 58:10 (en)

Швеция — Канада — 3:4 ОТ

Сборная Канады сумела отыграться со счёта 0:3 и в овертайме переиграть шведскую команду. Решающую шайбу на 43-й секунде овертайма в большинстве забросил Дрейк Батерсон.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
1:0 Клингберг (Ланг, Петерсон) – 01:27 (5x5)   2:0 Нюландер (Нордстрём) – 07:04 (5x5)   3:0 Фриберг (Густафссон, Экман-Ларссон) – 28:23 (5x5)   3:1 Грейвз (Руа, Комтуа) – 41:21 (5x5)   3:2 Дюбуа (Шабо, Козенс) – 58:07 (6x4)   3:3 Барзал (Батерсон, Комтуа) – 58:37 (6x5)   3:4 Батерсон (Барзал, Дюбуа) – 60:43 (4x3)

Швейцария — США — 0:3

Американцы всухую переиграли швейцарцев, для которых это поражение стало первым на турнире. На групповом этапе Швейцария одержала семь побед в семи встречах.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 3
США
0:1 Майерс (Беллоуз, Хьюз) – 11:59 (5x4)   0:2 Годетт (Пик) – 16:42 (5x5)   0:3 Майерс (Кульман, Фаррелл) – 54:06 (5x5)

Финляндия — Словакия — 4:2

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией. Марко Анттила заработал 3 (2+1) балла, Сакари Маннинен и Саку Мяэналанен забросили по одной шайбе.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 2
Словакия
0:1 Сикора (Лунтер) – 08:17 (5x5)   0:2 Регенда (Такач, Иван) – 15:16 (5x5)   1:2 Анттила (Фриман, Покка) – 18:27 (5x5)   2:2 Анттила – 23:44 (5x5)   3:2 Маннинен (Саллинен, Лехтонен) – 44:01 (5x5)   4:2 Мяэналанен (Анттила, Бьёрнинен) – 59:59 (en)

В полуфинале чемпионата мира — 2022 (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:

14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.

Сенсация на ЧМ! Американцы сокрушили лучшую сборную турнира с русскими лидерами Сенсация на ЧМ! Американцы сокрушили лучшую сборную турнира с русскими лидерами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022