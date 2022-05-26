Результаты первого дня плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 26 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) состоялись матчи первого дня плей-офф чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Германия — Чехия — 1:4
Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира, уверенно обыграв немцев. Три очка набрали Роман Червенка и Давид Крейчи, два результативных балла набрал Давид Пастрняк.
Швеция — Канада — 3:4 ОТ
Сборная Канады сумела отыграться со счёта 0:3 и в овертайме переиграть шведскую команду. Решающую шайбу на 43-й секунде овертайма в большинстве забросил Дрейк Батерсон.
Швейцария — США — 0:3
Американцы всухую переиграли швейцарцев, для которых это поражение стало первым на турнире. На групповом этапе Швейцария одержала семь побед в семи встречах.
Финляндия — Словакия — 4:2
Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией. Марко Анттила заработал 3 (2+1) балла, Сакари Маннинен и Саку Мяэналанен забросили по одной шайбе.
В полуфинале чемпионата мира — 2022 (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:
14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.
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