Результаты первого дня плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 26 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) состоялись матчи первого дня плей-офф чемпионата мира по хоккею 2022 года.



Германия — Чехия — 1:4



Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира, уверенно обыграв немцев. Три очка набрали Роман Червенка и Давид Крейчи, два результативных балла набрал Давид Пастрняк.

Швеция — Канада — 3:4 ОТ



Сборная Канады сумела отыграться со счёта 0:3 и в овертайме переиграть шведскую команду. Решающую шайбу на 43-й секунде овертайма в большинстве забросил Дрейк Батерсон.

Швейцария — США — 0:3



Американцы всухую переиграли швейцарцев, для которых это поражение стало первым на турнире. На групповом этапе Швейцария одержала семь побед в семи встречах.

Финляндия — Словакия — 4:2



Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией. Марко Анттила заработал 3 (2+1) балла, Сакари Маннинен и Саку Мяэналанен забросили по одной шайбе.

В полуфинале чемпионата мира — 2022 (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:



14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;

18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.