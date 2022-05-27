Дамир Жафяров объяснил переход в СКА

Нападающий Дамир Жафяров, заключивший со СКА контракт на два сезона, высказался после перехода в санкт-петербургскую команду.
«Хотел бы поблагодарить болельщиков, руководство, тренеров, партнёров и весь клуб «Торпедо» за четыре года, которые я провёл в Нижнем Новгороде. Искренне желаю команде удачи в новом сезоне. Для меня пришло время двигаться дальше. Переход в СКА — новый и очень серьёзный этап. Рад присоединиться к команде, которая всегда ставит перед собой максимальные задачи. Знаю, что в Петербурге классная арена и хорошая база, крепкий коллектив и профессиональный тренерский штаб. С нетерпением жду первых сборов и матчей. Постараюсь показать свой лучший хоккей и сделаю всё, чтобы помочь команде добиться самых высоких результатов», — приводит слова Жафярова официальный телеграм-канал СКА.
- 27 мая 2022
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