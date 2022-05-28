Ilta-Sanomat — о ЧМ по хоккею: деньги, деньги, деньги! Жадность перевешивает всё остальное

Финское издание Ilta-Sanomat прокомментировало проблемы домашнего чемпионата мира по хоккею — 2022, проходящего в Хельсинки и Тампере.
«Жадность перевешивает всё остальное на этом чемпионате мира. Атрибутика и напитки очень дорогие. Цены на билеты на матчи Финляндии безбожно завышены (например, билет на весь день в группе стоил € 65-355, на медальный раунд цена начинается с € 305), так что большая часть обычных болельщиков не смогла их купить. Вместо этого приходит куча VIP-гостей и спонсоров.
Позже стали продавать отдельные билеты на матчи сборной по цене от € 44 до € 255, но количество самых дешёвых билетов было ограничено.
Деньги, деньги, деньги. Это не создаёт хоккейную культуру, а подчиняет её бизнесу. Легко думать о деньгах, пока команда Юкки Ялонена гарантирует популярность своими победами. Цены на билеты и унылая атмосфера на «Нокиа-Арене» забываются, когда финны купаются в фонтанах. Но очень жаль, что флагман финского хоккея используют как денежную машину», — говорится в сообщении.
- 28 мая 2022
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