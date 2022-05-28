Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ilta-Sanomat — о ЧМ по хоккею: деньги, деньги, деньги! Жадность перевешивает всё остальное

Ilta-Sanomat — о ЧМ по хоккею: деньги, деньги, деньги! Жадность перевешивает всё остальное
Комментарии

Финское издание Ilta-Sanomat прокомментировало проблемы домашнего чемпионата мира по хоккею — 2022, проходящего в Хельсинки и Тампере.

«Жадность перевешивает всё остальное на этом чемпионате мира. Атрибутика и напитки очень дорогие. Цены на билеты на матчи Финляндии безбожно завышены (например, билет на весь день в группе стоил € 65-355, на медальный раунд цена начинается с € 305), так что большая часть обычных болельщиков не смогла их купить. Вместо этого приходит куча VIP-гостей и спонсоров.

Позже стали продавать отдельные билеты на матчи сборной по цене от € 44 до € 255, но количество самых дешёвых билетов было ограничено.

Деньги, деньги, деньги. Это не создаёт хоккейную культуру, а подчиняет её бизнесу. Легко думать о деньгах, пока команда Юкки Ялонена гарантирует популярность своими победами. Цены на билеты и унылая атмосфера на «Нокиа-Арене» забываются, когда финны купаются в фонтанах. Но очень жаль, что флагман финского хоккея используют как денежную машину», — говорится в сообщении.

Новость по теме
Дефицит бюджета Международной федерации хоккея на следующий год составит $ 12,42 млн
«Жадность всё перевешивает». Без России финны проводят худший ЧМ за 20 лет «Жадность всё перевешивает». Без России финны проводят худший ЧМ за 20 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022