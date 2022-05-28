Юкка Ялонен прокомментировал выход сборной Финляндии в финал домашнего чемпионата мира
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Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал выход своей команды в финал домашнего чемпионата мира, после того как в полуфинале его подопечные одержали волевую победу над сборной США (4:3).
«Матч с США – это тяжёлые игры. Там такие сильные игроки, которые могут играть полчаса.
После первой минуты на табло был счёт 0:1. Восполнить это непросто. Но мы забили важный гол в конце периода. Давление и то, что стоит на кону – это тяжело.
Трудно добиться успеха. У нас такая сплочённая команда, что мы знаем, что нужно для победы», – цитирует Ялонена Yle.fi.
Напомним, соперник сборной Финляндии по финалу определится сегодня, 28 мая, после матча Канада – Чехия, который начнётся в 18:20 мск.
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