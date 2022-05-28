Ю. Ялонен: было бы здорово увидеть Маннинена в НХЛ — там полно игроков хуже него
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Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен поделился мнением о форварде своей команды Сакари Маннинене.
«Маннинен – игрок уровня НХЛ. Это совершенно ясно. Нужно быть довольно неудачным специалистом, чтобы этого не видеть. В течение многих лет за нас играли действительно хорошие игроки из НХЛ, но Маннинен всегда был нашим центровым номером один в этих командах-победителях.
Что говорить о нём, насколько он хороший игрок. Его можно сравнить с Микаэлем Гранлундом или кем угодно — Маннинен ничуть не хуже. Было бы здорово увидеть его в НХЛ — там полно игроков похуже него», – сказал Ялонен после матча.
Напомним, форвард отметился голом в полуфинальном матче с командой США. В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Салават Юлаев».
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