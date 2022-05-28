Свитер, в котором Гретцки играл последний матч за «Эдмонтон», могут продать за $ 1,4 млн

Свитер легендарного хоккеиста и лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки, в котором он провёл последний матч за «Эдмонтон Ойлерз» и забил победный гол в финале Кубка Стэнли – 1988, был выставлен на аукцион, сообщает theglobeandmail.

Фото: theglobeandmail

По состоянию на пятницу, максимальная онлайн-ставка составляла $ 442 тыс. По информации источника, ожидается, что к 5 июня, когда продажа завершится, она составит до $ 1,4 млн.

«Это самая важная хоккейная форма из существующих. Он был величайшим игроком в истории, и он носил эту майку на пике своей карьеры. На ней до сих пор видны пятна от шампанского, которым брызгали в раздевалке», — цитирует владельца аукциона Grey Flannel Auctions Майкла Рассека theglobeandmail.

Сообщается, что Гретцки отклонил приглашение рассказать о свитере и предстоящей продаже.

Напомним, свой последний матч за «Ойлерз» хоккеист провёл в финале Кубка Стэнли – 1988 с «Бостон Брюинз» и забил победный гол.