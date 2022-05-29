Экс-вратарь «Металлурга» Олкинуора признан лучшим игроком чемпионата мира — 2022

Стала известна символическая сборная чемпионата мира по хоккею — 2022.
Лучшим игроком турнира был признан бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора, выигравший золото вместе со сборной Финляндии. Он же был признан и лучшим голкипером ЧМ-2022.
Пятёрка лучших полевых игроков выглядит следующим образом:
Сет Джонс (США) — Микко Лехтонен (Финляндия),
Пьер-Люк Дюбуа (Канада) — Роман Червенка (Чехия) — Сакари Маннинен (Финляндия).
В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.
- 29 мая 2022
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