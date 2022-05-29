Капитан сборной Финляндии Фильппула стал первым финном, вошедшим в Тройной золотой клуб

Капитан сборной Финляндии Валттери Фильппула установил уникальное достижение. Он вошёл в так называемой Тройной золотой клуб. В него включают хоккеистов, выигравших Кубок Стэнли, Олимпийские игры и чемпионат мира.
Фильппула стал первым в истории финским хоккеистом, которому покорилось это достижение. Он выиграл в составе сборной чемпионат мира 2022 года и Олимпийские игры в Пекине (Китай). В 2008 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».
Сегодня, 29 мая, Финляндия в финале домашнего чемпионата мира обыграла Канаду.
В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» финны одержали победу в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0).
На 25-й минуте Дилан Козенс, реализовав большинство, вывел канадцев вперёд. На 45-й минуте Микаэль Гранлунд забил в ситуации «пять на три» и сравнял счёт. На 46-й минуте он оформил дубль и вывел финнов вперёд. На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады. На 58-й минуте Зак Уайтклауд отыграл один гол. Через 48 секунд Макс Комтуа сравнял счёт. Оба гола были забиты, когда канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Победный гол на 67-й минуте забил Сакари Маннинен.
- 30 мая 2022
-
00:43
-
00:37
-
00:29
-
00:04
- 29 мая 2022
-
23:55
-
23:44
-
23:44
-
23:37
-
23:34
-
23:23
-
23:23
-
23:18
-
23:07
-
22:47
-
22:41
-
22:26
-
22:18
-
21:50
-
21:19
-
21:15
-
21:00
-
20:47
-
20:31
-
20:05
-
19:54
-
19:39
-
19:21
-
19:02
-
18:48
-
18:25
-
18:05
-
17:52
-
17:45
-
17:21
-
17:00