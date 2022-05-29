Капитан сборной Финляндии Фильппула стал первым финном, вошедшим в Тройной золотой клуб

Капитан сборной Финляндии Валттери Фильппула установил уникальное достижение. Он вошёл в так называемой Тройной золотой клуб. В него включают хоккеистов, выигравших Кубок Стэнли, Олимпийские игры и чемпионат мира.



Фильппула стал первым в истории финским хоккеистом, которому покорилось это достижение. Он выиграл в составе сборной чемпионат мира 2022 года и Олимпийские игры в Пекине (Китай). В 2008 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

Сегодня, 29 мая, Финляндия в финале домашнего чемпионата мира обыграла Канаду.

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» финны одержали победу в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0).



На 25-й минуте Дилан Козенс, реализовав большинство, вывел канадцев вперёд. На 45-й минуте Микаэль Гранлунд забил в ситуации «пять на три» и сравнял счёт. На 46-й минуте он оформил дубль и вывел финнов вперёд. На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады. На 58-й минуте Зак Уайтклауд отыграл один гол. Через 48 секунд Макс Комтуа сравнял счёт. Оба гола были забиты, когда канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Победный гол на 67-й минуте забил Сакари Маннинен.