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Директорат чемпионата мира назвал лучших игроков в каждом амплуа

Директорат чемпионата мира назвал лучших игроков в каждом амплуа
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Организаторы чемпионата мира, проходившего в Финляндии, назвали лучших игроков по амплуа. Призы от директората получили два представителя сборной Финляндии и один — команды Чехии.

Лучшим вратарём признан финн Юхо Олкинуора. Лучшим защитником стал его соотечественник Микко Лехтонен, а лучшим нападающим — чех Роман Червенка.

Чемпионат мира завершился накануне, 29 мая. В финале сборная Финляндии в овертайме обыграла Канаду со счётом 4:3. Финские хоккеисты вслед за победой на Олимпийских играх в Пекине (Китай) выиграли и домашний чемпионат мира.

В матче за третье место сборная Чехии обыграла команду США со счётом 8:4. При этом чешские хоккеисты по ходу встречи уступали 1:3. Червенка в этом матче отметился хет-триком.

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