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Определены составы групп на ЧМ-2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии

Определены составы групп на ЧМ-2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии
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Пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) на официальном сайте опубликовала распределение национальных сборных по группам на ближайший предстоящий чемпионат мира по хоккею – 2023, который перенесён из Санкт-Петербурга в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).

Группа АГруппа B
ФинляндияКанада
ШвецияСША
ЧехияШвейцария
ГерманияСловакия
ДанияЛатвия
ФранцияНорвегия
АвстрияКазахстан
ВенгрияСловения

Более подробная информация о чемпионате мира следующего года, включая расписание игр и информацию о билетах, станет известна в ближайшие месяцы. Турнир пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года.

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Напомним, накануне в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.

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