Определены составы групп на ЧМ-2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии

Пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) на официальном сайте опубликовала распределение национальных сборных по группам на ближайший предстоящий чемпионат мира по хоккею – 2023, который перенесён из Санкт-Петербурга в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).
|Группа А
|Группа B
|Финляндия
|Канада
|Швеция
|США
|Чехия
|Швейцария
|Германия
|Словакия
|Дания
|Латвия
|Франция
|Норвегия
|Австрия
|Казахстан
|Венгрия
|Словения
Более подробная информация о чемпионате мира следующего года, включая расписание игр и информацию о билетах, станет известна в ближайшие месяцы. Турнир пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года.
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Напомним, накануне в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.
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