Сборная Финляндии не проиграла ни одного из 29 последних матчей ЧМ и ОИ в основное время

Сборная Финляндии обыграла национальную команду Канады (4:3, ОТ) в финале чемпионата мира по хоккею 2022 года. Основное время встречи завершилось с ничейным счётом. Этот матч стал 29-м подряд для финской команды на чемпионатах мира и Олимпийских играх, в котором она не проигрывала до начала овертайма.

Последний раз в основное время финны проигрывали сборной Германии (2:4) в матче чемпионата мира 2019 года. Далее немцы одержали три победы на том же турнире. Затем на чемпионате мира 2021 года сборная Финляндии не проиграла в основное время ещё в 10 матчах. На Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2022 году финны победили во всех шести матчах. На чемпионате мире 2022 года сборная Финляндии ни разу не проиграла в основное время.

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За эти 29 матчей финская команда потерпела поражение в трёх матчах. Дважды на чемпионате мира 2021 года: в матче с национальной командой Казахстана после серии буллитов (2:3) и в финальной встрече со сборной Канады в овертайме (2:3). Также на чемпионате мира 2022 года на групповой стадии финны уступили шведам после серии буллитов (2:3).