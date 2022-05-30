Паремузов: уже 16 лет президент ФХР один и тот же. Других людей нет, что ли?

Известный хоккейный агент Сергей Паремузов поделился мнением о положении дел в российском хоккее.



«Наш хоккей движется в тупик? Безусловно. Уже 16 лет президент ФХР один и тот же. Других людей нет, что ли? И все говорят: «Владислав Александрович, вы наше всё!» Да, Третьяк – великий вратарь, но как спортивный менеджер чего он добился? Сборная при нём что-то выиграла, но это заслуга тренеров, игроков.



Я не являюсь каким-то адептом Вячеслава Фетисова, но он правильно сказал: «О каком развитии может идти речь?» Я в этом его полностью поддерживаю. Когда президентом КХЛ был Александр Медведев, всё было по-другому и время было другое. Сейчас нашим хоккеем, как у Стругацких, управляют «неизвестные отцы».



У меня не создаётся впечатление, что Алексей Морозов независимый человек, а президент КХЛ должен быть именно независимым. Я уверен, что если бы у Морозова было больше возможностей, то он изменил бы вектор развития КХЛ и создал бы конкурентную среду. Потому что я вижу в нём задатки хорошего менеджера.



Кто в НХЛ управляет Гэри Беттмэном? Конкурентная среда. А у нас её нет. Считать, как Третьяк, критерием развития количество ледовых площадок – это чушь. Да застрой мы хоть всё хоккейными коробками, кто там будет тренировать? Пока не будет нормального института воспроизводства детских тренеров и пока им не будут выплачивать соответствующую зарплату, ничего в нашем хоккее не поменяется», – цитирует Паремузова «РБ Спорт».