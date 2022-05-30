The Athletic: «Оттава» могла выбрать Василевского на драфте НХЛ — 2012

Экс-голкипер сборной СССР, агент Александр Тыжных рассказал историю о российском голкипере Андрее Василевском, который мог оказаться в результате драфта НХЛ в «Оттаве Сенаторз».
«Перед «Тампой» (19-е место драфта) было несколько заинтересованных команд, в том числе «Оттава», которая была на 15-м месте.
Генеральный менеджер «Сенаторз» Брайан Мюррей спросил после драфт-комбайна, могут ли они взять интервью у Василевского в Оттаве, где российский вратарь тренировался. Они собирались привлечь для помощи в переговорах Сергея Гончара. Но за день до назначенного интервью Василевский отправился на несколько часов в аквапарк.
«Это был очень, очень жаркий день. Он сгорел на солнце и был таким красным. Поэтому я позвонил в Оттаву и сказал: «Мне очень жаль, он плохо себя чувствует, может быть, у него жар. Можем ли мы отложить на два-три дня?» Они сказали: «Хорошо», но выглядели разочарованными. Они так и не перезвонили мне», — цитирует Тыжных The Athletic.
- 30 мая 2022
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