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Панарин догнал Житника по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

Панарин догнал Житника по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит решающий, седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:0 в пользу гостей.

На 37-й минуте один из голов в матче забил Райан Строум, которому пас на гол отдал российский нападающий Артемий Панарин.

Это очко позволило Панарину догнать Алексея Житника в рейтинге российских игроков по количеству набранных очков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Хоккеисты набрали по 39 очков и располагаются на 18-19 местах.

На данный момент счёт в серии 3-3.

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».

«Рейнджерс» — «Каролина», 6-й матч. Панарин и Шестёркин организуют Свечникову 7-й матч «Рейнджерс» — «Каролина», 6-й матч. Панарин и Шестёркин организуют Свечникову 7-й матч
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