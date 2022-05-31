Панарин догнал Житника по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит решающий, седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:0 в пользу гостей.



На 37-й минуте один из голов в матче забил Райан Строум, которому пас на гол отдал российский нападающий Артемий Панарин.



Это очко позволило Панарину догнать Алексея Житника в рейтинге российских игроков по количеству набранных очков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Хоккеисты набрали по 39 очков и располагаются на 18-19 местах.



На данный момент счёт в серии 3-3.



Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».