Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» впервые в истории проиграла седьмой матч серии плей-офф

«Каролина» впервые в истории проиграла седьмой матч серии плей-офф
Комментарии

Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Таким образом, это поражение стало для «Каролины» первым в истории своих седьмых матчей в серии плей-офф НХЛ.

Напомним, в сегодняшней игре в составе победителей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп (в пустые ворота). На счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.

За «Каролину» по шайбе забросили Тони Деанджело и Макс Доми.

В предыдущей стадии турнира «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз» с общим счётом 6:2.

Результат сегодняшней игры позволил «Рейнджерс» выиграть серию и выйти в финал Восточной конференции НХЛ.

Новость по теме
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в финал Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022