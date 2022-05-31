«Каролина» впервые в истории проиграла седьмой матч серии плей-офф

Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.
Таким образом, это поражение стало для «Каролины» первым в истории своих седьмых матчей в серии плей-офф НХЛ.
Напомним, в сегодняшней игре в составе победителей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп (в пустые ворота). На счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.
За «Каролину» по шайбе забросили Тони Деанджело и Макс Доми.
В предыдущей стадии турнира «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз» с общим счётом 6:2.
Результат сегодняшней игры позволил «Рейнджерс» выиграть серию и выйти в финал Восточной конференции НХЛ.
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