«Виннипег» получил выбор в первом раунде драфта НХЛ благодаря победе «Рейнджерс»

Состоялся седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2. Таким образом, «Рейнджерс» выиграли серию (4-3) и вышли в финал Восточной конференции НХЛ.
Благодаря этому достижению «синерубашечников» «Виннипег Джетс» получил дополнительное право выбора в первом раунда драфта НХЛ-2022. В дедлайн «Джетс» и «Рейнджерс» произвели обмен, в результате которого в стан «синерубашечников» перебрался американский форвард Эндрю Копп.
По условиям сделки, «Виннипег» в том числе получил за Коппа условный выбор во втором раунде драфта НХЛ, который должен был превратиться в первый, если «Рейнджерс» пройдут два раунда в нынешнем розыгрыше плей-офф, а сам Копп при этом сыграет как минимум половину матчей. Условия сделки сегодня были реализованы.
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