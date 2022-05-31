Шестёркин: Василевский — лучший вратарь мира на данный момент

После победы «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) и выходом в финал Восточной конференции НХЛ, российский вратарь победителей Игорь Шестёркин высказал мнение о соотечественнике, вратаре Андрее Василевском.

«Василевский — лучший вратарь мира на данный момент», — приводит слова Шестёркина журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Напомним, Андрей Василевский защищает ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой «Нью-Йорк Рейнджерс» предстоит сыграть в финале Восточной конференции.

В сегодняшней игре в составе победителей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп (в пустые ворота).

За «Каролину» по шайбе забросили Тони Деанджело и Макс Доми.

По итогам этой встречи Игорь Шестёрскин был признан первой звездой матча.