Дыбленко: Назаров очень круто мотивирует перед игрой

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал о прошедшем сезоне КХЛ, который он провёл в составе «Сочи».
«Как прошёл переход в „Сочи“ по ходу прошлого сезона? Очень доволен, как меня там встретили. Бывает такое, что после перехода тебя немножко «закручивают», выживают из команды. У меня с «Сочи» получилось с точностью наоборот. Это был приятный сезон.
Интересно было поработать под руководством Андрея Назарова. Все знают, какой он необычный тренер, медийный и яркий. Хотелось узнать, какой он в жизни. Честно говоря, я был приятно удивлён – про него всякое говорят, готовился к одному, а на деле оказалось всё хорошо, очень приятный человек. Вообще с тренерским штабом хорошие отношения сложились. Например, с Вадимом Хомицким, тренером по защитникам. В общем, в „Сочи“ мне понравилось.
В чём секрет Андрея Назарова, как ему удалось встряхнуть команду? Он очень круто мотивирует коллектив перед игрой, внушает мысль, что нет команд сильнее, есть только наша команда. Это ведь придаёт уверенности в собственных силах. Тренер перед матчем заходит и говорит: „Мы сильнее, мы можем, мы забьём! Умрём, но сделаем“ (смеётся). Это интересно. Если меня это мотивировало, то молодых – тем более!» – цитирует Дыбленко официальный сайт КХЛ.
- 31 мая 2022
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