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Агент Радулова прокомментировал информацию о возможном переходе хоккеиста в «Ак Барс»

Агент Радулова прокомментировал информацию о возможном переходе хоккеиста в «Ак Барс»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Радулова в КХЛ, прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в казанский «Ак Барс».

«Пока без комментариев. Вопрос находится в стадии обсуждения», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В регулярном сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступил «Калгари Флэймз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-4.

В КХЛ Радулов ранее выступал за «Салават Юлаев» (2008-2012) и ЦСКА (2012-2016).

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