Журналист: как можно было обрезать рукопожатие Георгиева и Деанджело? Плохая работа, ESPN

Журналист Артур Стэйпл прокомментировал церемонию рукопожатия по окончании серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4).



Американские телевизионщики не показали рукопожатие российского голкипера «рейнджеров» Александра Георгиева и его бывшего одноклубника — Тони Деанджело, выступающего за «ураганов».



«Как можно было обрезать рукопожатие Георгиева и Деанджело? Плохая работа, ESPN», — написал Стэйпл.



Напомним, в начале 2021 года, когда оба хоккеиста выступали за «Рейнджерс», между ними произошёл конфликт после матча с «Питтсбург Пингвинз», который клуб проиграл в овертайме. После игры между игроками произошла драка. Позже «рейнджеры» выставили Деанджело на драфт отказов, а после того, как ни одна команда лиги не забрала его к себе, объявили о расставании с защитником.