Защитник «Рейнджерс»: достижения Василевского говорят сами за себя, но я верю в Шестёркина
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс после победы в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4-3) поделился ожиданиями от финала конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Два лучших вратаря. Достижения Василевского говорят сами за себя. Но, я думаю, достижения Шестёркина тоже говорят за себя. То, что он делает весь сезон, безумно впечатляет. Два хороших вратаря друг против друга, и я верю в Шести», — приводит слова Фокса официальный сайт НХЛ.
Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится в четверг, 2 июня, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Начало — в 3:00 по московскому времени. Напомним, в первом раунде плей-офф «Рейнджерс» переиграли «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах.
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