Беднар — о травме Кемпера в первом матче: посмотрим, надолго ли это

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос о травме голкипера команды Дарси Кемпера, полученной по ходу первого матча финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз». Сообщалось, у голкипера травма верхней части тела.



«Посмотрим, как долго он будет отсутствовать», – цитирует Беднара Sportsnet.

В середине второго периода вместо травмированного Кемпера на лёд вышел Павел Францоуз. Голкипер пропустил три шайбы и отразил 18 бросков соперника.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6.



Эта игра стала 10-й по результативности за всю историю Кубка Стэнли.