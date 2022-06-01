Беднар — о травме Кемпера в первом матче: посмотрим, надолго ли это

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос о травме голкипера команды Дарси Кемпера, полученной по ходу первого матча финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз». Сообщалось, у голкипера травма верхней части тела.
«Посмотрим, как долго он будет отсутствовать», – цитирует Беднара Sportsnet.
В середине второго периода вместо травмированного Кемпера на лёд вышел Павел Францоуз. Голкипер пропустил три шайбы и отразил 18 бросков соперника.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6.
Эта игра стала 10-й по результативности за всю историю Кубка Стэнли.
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