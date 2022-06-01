Макдэвид сравнил игру с «Колорадо» с 1-м матчем с «Калгари». Тогда «Ойлерз» проиграли 6:9

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в первом матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (6:8) и сравнил эту игру с первой встречей второго раунда, когда «Эдмонтон» уступил «Калгари Флэймз» со счётом 6:9. Отметим, ту серию «Ойлерз» выиграли в пяти матчах.
«Колорадо» действительно хорошая команда. Вы даёте им шансы, они будут давить и забивать. Мы должны защищаться. В то же время мы нашли способ забросить шесть шайб, так что это было очень похоже на первую игру в прошлом раунде», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6.
Эта игра стала 10-й по результативности за всю историю Кубка Стэнли.
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