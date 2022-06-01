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Минское «Динамо» подтвердило переход Константина Шостака на правах аренды

Минское «Динамо» подтвердило переход Константина Шостака на правах аренды
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Минское «Динамо» объявило о переходе голкипера Константина Шостака из «Северстали». Хоккеист будет выступать за минчан на правах аренды.

Ранее «Чемпионат» первым сообщал об этом трансфере.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 22-летний вратарь выступал за череповецкую «Северсталь», проведя 13 встреч, одержав в них шесть побед, отразив 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. Всего на счету Шостака 18 встреч в КХЛ за «Северсталь».

Также голкипер выступал в прошлом сезоне в Финляндии за клуб ЮП, проведя 31 встречу и отразив 90% бросков, пропуская в среднем 3,26 шайбы за матч.

Отметим, что в системе минского «Динамо» играет младший брат Константина — Ян Шостак.

В прошедшем сезоне минчане заняли восьмое место по итогам регулярки на Западе, а в первом раунде плей-офф уступили в серии СКА (0-4).

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