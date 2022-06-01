Минское «Динамо» обменяло защитника Денисова в «Северсталь» на денежную компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» обменяло в «Северсталь» защитника Павла Денисова и получило взамен денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл в КХЛ 11 матчей в регулярном чемпионате, но не отметился набранными очками. Также на его счету 14 игр в регулярном чемпионате Беларуси за «Динамо» Молодечно, где он отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету шесть игр без очков, ещё четыре игры он провёл в плей-ауте и набрал три балла за передачи.

Ранее «Северсталь» отдала динамовцам в аренду голкипера Константина Шостака.

По итогам прошлого сезона обе команды попали в плей-офф КХЛ. Минчане уступили в первом раунде петербургскому СКА, череповчане в семи матчах проиграли московскому «Динамо».