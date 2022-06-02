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Первый матч серии «Рейнджерс» — «Тампа» закончился массовой стычкой

Первый матч серии «Рейнджерс» — «Тампа» закончился массовой стычкой
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.

Первый матч финала Востока закончился массовой стычкой. За две минуты до конца третьего периода на льду началось выяснение отношений, по итогам которого по две минуты штрафного времени получили сразу семь хоккеистов — со стороны «Рейнджерс» были удалены все три нападающих четвёртого звена Райан Ривз, Тайлер Мотт и Баркли Гудроу, а также защитник Брэйден Шнайдер. У «Тампы» удаления получили форварды Пьер-Эдуар Белльмар и Патрик Марун, а такде защитник Кэл Фут.

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