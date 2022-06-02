Панарин обогнал Житника по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.
Российский нападающий Артемий Панарин на 41-й минуте матча забросил очередную шайбу для своей команды. Россиянину ассистировали американский форвард Эндрю Копп и его соотечественник и защитник Джейкоб Труба.
А ещё через 6 минут Панарин отдал голевой пас на своего партнёра по команде Мику Зибанеджада, который установил финальный счёт в матче.
Таким образом, эти очки позволили Панарину обоогнать Алексея Житника в рейтинге российских игроков по количеству набранных очков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Хоккеист набрал 41 очко и расположился на 18 месте в рейтинге.
- 2 июня 2022
-
06:37
-
06:30
-
06:30
-
06:25
-
06:19
-
06:03
-
05:58
-
05:51
-
05:24
-
04:51
-
04:43
-
04:25
-
03:58
-
03:39
-
03:28
- 1 июня 2022
-
23:07
-
22:14
-
21:23
-
20:28
-
20:00
-
19:05
-
18:20
-
18:00
-
18:00
-
17:25
-
16:41
-
16:16
-
15:37
-
14:56
-
14:35
-
14:29
-
14:19
-
14:10
-
13:40
-
13:02