Василевский повторил свой антирекорд по пропущенным шайбам в одном матче плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.
Российский голкипер Андрей Василевский провёл удивительный матч, выручив сразу 28 раз свою команду, несмотря на 6 пропущенных шайб.
Тем не менее, эта цифра стала повторением антирекорда для Василевского. Столько шайб в матче плей-офф НХЛ он пропускал дважды. В прошлом сезоне в в первом раунде в матче с «Флоридой Пантерз» (5:6 ОТ) и в 2018 году – в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:6) в финале конференции он пропустил по 6 шайб.
Следующий матч полуфинальной серии между «Рейнджерс» и «Тампой» «синерубашечники» проведут также у себя дома, в Нью-Йорке в ночь на субботу, 4 июня, в 3:00 мск.
- 2 июня 2022
-
08:25
-
07:59
-
07:55
-
07:33
-
07:05
-
06:52
-
06:52
-
06:44
-
06:37
-
06:30
-
06:30
-
06:25
-
06:19
-
06:03
-
05:58
-
05:51
-
05:24
-
04:51
-
04:43
-
04:25
-
03:58
-
03:39
-
03:28
- 1 июня 2022
-
23:07
-
22:14
-
21:23
-
20:28
-
20:00
-
19:05
-
18:20
-
18:00
-
18:00
-
17:25
-
16:41
-
16:16