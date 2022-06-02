Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский повторил свой антирекорд по пропущенным шайбам в одном матче плей-офф НХЛ

Василевский повторил свой антирекорд по пропущенным шайбам в одном матче плей-офф НХЛ
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.

Российский голкипер Андрей Василевский провёл удивительный матч, выручив сразу 28 раз свою команду, несмотря на 6 пропущенных шайб.

Тем не менее, эта цифра стала повторением антирекорда для Василевского. Столько шайб в матче плей-офф НХЛ он пропускал дважды. В прошлом сезоне в в первом раунде в матче с «Флоридой Пантерз» (5:6 ОТ) и в 2018 году – в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:6) в финале конференции он пропустил по 6 шайб.

Следующий матч полуфинальной серии между «Рейнджерс» и «Тампой» «синерубашечники» проведут также у себя дома, в Нью-Йорке в ночь на субботу, 4 июня, в 3:00 мск.

Чемпион НХЛ попал под каток. Шестёркин и Панарин принесли уникальную победу «Рейнджерс» Чемпион НХЛ попал под каток. Шестёркин и Панарин принесли уникальную победу «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022