Стэмкос: уже были в таком положении. Уверен, «Тампа» приложит все усилия в следующей игре

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом финальном матче серии Восточной конференции (2:6).

«Мы, конечно, проявили себя не лучшим образом и теперь должны отреагировать. Мы уже бывали в таком положении раньше. Я уверен, что в следующей игре наша команда приложит гораздо больше усилий. Мы собираемся прийти в норму», – цитирует Стэмкоса The Athletic.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь 1-0.