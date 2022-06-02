Матыцин: поддерживаем позицию по сокращению лимита на легионеров в КХЛ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал предложение сократить лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.



«Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг недавно заявил о намерении федерации ужесточить лимит на легионеров в КХЛ, чтобы с сезона-2023/24 их число в заявке команды на матч сократилось с нынешних пяти до трёх? Мы также проводили встречи с представителями ФХР и КХЛ. И поддерживаем позицию по сокращению числа легионеров до трёх со следующего года», – цитируют Матыцина «Известия».

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) предложила Министерству спорта уменьшить лимит до трёх игроков. Согласно предложению ФХР, общее число легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути, должно быть не более трёх, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги — не более трёх, в том числе ни одного вратаря.