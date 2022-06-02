Шестёркин вышел на третье место по количеству сейвов в первых 15 играх года в плей-офф

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 39 в первой встрече финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 1-0).
Он провёл 15 игр в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли – 2022 и сделал 511 сейвов. По этому показателю в первых 15 играх сезона в плей-офф НХЛ он вышел на третье место в истории, обойдя Жана-Себастьяна Жигера (503 спасения в 2003 году).
На втором месте располагается Майк Смит (521, 2012). Рекорд принадлежит Кену Драйдену (524, 1971).
Шестёркин выиграл седьмой домашний матч в плей-офф подряд. Среди вратарей последний раз подобное достижение в розыгрыше Кубка Стэнли удавалось покорить Кори Кроуфорду – в 2014 году в составе «Чикаго Блэкхоукс». Лучший результат за последние 15 лет в активе голкипера Марка-Андре Флёри – девятиматчевая победная серия за «Питтсбург» в 2008-м.
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