Агент Малкина рассказал о ходе переговоров с «Питтсбургом» по новому контракту
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Агент нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Геннадий Ушаков рассказал о переговорах по контракту между форвардом и клубом.
«Переговоры с «Питтсбургом» по новому контракту ведутся. Не могу раскрыть вамдетали. Если переговоры зайдут в тупик, будем ли рассматривать вариант с возвращением в Россию? Пока не буду отвечать на этот вопрос», – сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Питтсбург» предлагал Малкину, а также защитнику Крису Летангу новые контракты, переговоры по которым зашли в тупик. Хоккеисты посчитали условия недостаточно хорошими. Вследствие этого появилась информация о том, что Кросби может повлиять на руководство «Питтсбурга», поскольку хочет продолжить выступать с Малкиным и Летангом.
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