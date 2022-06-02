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Московское «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и ещё три клуба сыграют на Кубке мэра Москвы — 2022

Московское «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и ещё три клуба сыграют на Кубке мэра Москвы — 2022
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Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило о командах, которые сыграют на Кубке мэра Москвы 2022 года, а также о сроках проведения турнира.

Традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы вновь пройдёт в обновлённом формате. В 2022 году на турнире сыграют шесть клубов Континентальной хоккейной лиги. К московскому «Динамо», ЦСКА и «Спартаку» примкнут подмосковный «Витязь», хабаровский «Амур» и китайский «Куньлунь Ред Стар».

Регламент турнира также повторяет прошлогодний формат. Шесть коллективов, разбитые на две группы, проведут круговой турнир, после которого сыграют в финальный день. Все матчи пройдут на арене «Мегаспорт».

Расписание турнира

25 августа (четверг)

14:00 мск, «Витязь» – «Спартак»;
17:45 мск, церемония открытия;
18:00 мск, ЦСКА – «Динамо».

26 августа (пятница)

14:00 мск, ЦСКА – «Амур»;
18:00 мск, «Спартак» – «Куньлунь Ред Стар».

27 августа (суббота)

14:00 мск, «Витязь» – «Куньлунь Ред Стар»;
18:00 мск, «Динамо» – «Амур».

28 августа (воскресенье)

10:00 мск, матч за 5 место: 3 место группы А – 3 место группы Б;
14:00 мск, матч за 3 место: 2 место группы А – 2 место группы Б;
18:00 мск, финал: 1 место группы А – 1 место группы Б;
20:30 мск, церемония награждения.

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