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Минспорта Канады требуют расследовать дело хоккеистов, которых обвиняли в домогательствах

Минспорта Канады требуют расследовать дело хоккеистов, которых обвиняли в домогательствах
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В министерстве спорта Канады требуют от канадской хоккейной лиги судебно-медицинскую экспертизу против ряда победителей молодёжного чемпионата мира 2018 года по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии, а также просят хоккейные клубы дать показания, сообщает журналист TSN Рик Вестхед в «твиттере».

Напомним, что ранее канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии. Ответчиками по делу были названы лига, федерация и восемь игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.

Истица попросила присудить ей в общей сложности $ 3,55 млн, в том числе $ 2 млн «за прошлый и будущий материальный ущерб», $ 1 млн в качестве штрафа, $ 300 тыс. «за боль и страдания» и ещё $ 50 тыс. «за психический и эмоциональный стресс». Насколько эти требования были учтены в мировом соглашении, не сообщается.

Женщина, которой сейчас 24 года, также заявила, что федерация была поставлена ​​в известность о предполагаемых сексуальных инцидентах, но не проводила никаких расследований и не применяла наказаний.

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