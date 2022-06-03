Тренер «Эдмонтона»: короткий промежуток во 2-м периоде выбил ветер из наших парусов

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт подвёл итоги второй встречи в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш» (0:4).



«Я думаю, что первый период получился действительно обоюдоострым. Мы поставили всё на кон. Мы создавали атаки, но короткий промежуток во втором периоде действительно навредил нам, выбив ветер из наших парусов. Мы не смогли ответить», — цитирует Вудкрофта официальный сайт НХЛ.



Хоккеисты «Эдмонтона» пропустили три гола во втором периоде в промежуток с 24 по 27 минуты.



Напомним, счет в сёрии — 2-0 в пользу «Колорадо». Третий матч состоится в Эдмонтоне в воскресенье, 5 июня, стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.