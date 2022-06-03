Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Кто хочет приехать в Россию, его не остановят». В СКА рассказали о ситуации с легионерами

«Кто хочет приехать в Россию, его не остановят». В СКА рассказали о ситуации с легионерами
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о ситуации с легионерами в клубе.

«Мы относимся к этому вопросу спокойно. Если кого-то подпишем, это будут только топовые ребята, которые могут стать лучшими во всей лиге. Будем смотреть по ситуации. Не исключаю, что мы увидим, что наш состав способен выигрывать и без легионеров. Если заметим, что есть какие-то проблемы, значит, будем усиливаться. Мы относимся к этому вопросу только так. Конкуренция — двигатель прогресса. Мы находимся в диалоге со многими игроками по разные стороны океана.

Нет такого, что иностранцы принципиально не рассматривают варианты в России. Есть контакт, есть диалог. Все общаются без проблем. Тут такой момент: кто хочет приехать в Россию, его ничто не остановит. Как видите, иностранные игроки всё равно подписывают контракты с российскими командами. Если мы получим топового игрока, который сможет нашим молодым ребятам в чём-то помочь — например, по вбрасываниям, — мы его подпишем. В прошлом сезоне наша молодёжь в этом компоненте проигрывала тому же ЦСКА. Понятно, что мы и так будем работать над этим, но, если будет сильный игрок, которого мы сможем привезти, конечно, мы его привезём. Мы в диалоге с несколькими такими хоккеистами, но фамилии я, естественно, называть не буду. Уже на следующий день после окончания нашего выступления в Кубке Гагарина у нас началась работа. Мы смогли договориться со всеми ребятами, с кем хотели. Конечно, помогли и наши хоккейные условия. В первую очередь это наша база — «Хоккейный город», где работают высококвалифицированные тренеры. Игроки знают, что в Петербурге у них есть возможность развиваться, что здесь с ними будет постоянная коммуникация. Поэтому часто игрокам предлагают в других клубах больше денег, но они выбирают СКА. Но мы не стоим на месте. Мы продолжаем развиваться. Нельзя сказать, что работа завершена. Мы всегда в поиске, всегда ищем способы стать ещё сильнее», — цитирует Ротенберга «Фонтанка».

«Динамо» потеряло всех звёзд, ЦСКА сохранит золотой состав. Старт межсезонья на Западе КХЛ «Динамо» потеряло всех звёзд, ЦСКА сохранит золотой состав. Старт межсезонья на Западе КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022