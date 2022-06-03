«Кто хочет приехать в Россию, его не остановят». В СКА рассказали о ситуации с легионерами

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о ситуации с легионерами в клубе.

«Мы относимся к этому вопросу спокойно. Если кого-то подпишем, это будут только топовые ребята, которые могут стать лучшими во всей лиге. Будем смотреть по ситуации. Не исключаю, что мы увидим, что наш состав способен выигрывать и без легионеров. Если заметим, что есть какие-то проблемы, значит, будем усиливаться. Мы относимся к этому вопросу только так. Конкуренция — двигатель прогресса. Мы находимся в диалоге со многими игроками по разные стороны океана.



Нет такого, что иностранцы принципиально не рассматривают варианты в России. Есть контакт, есть диалог. Все общаются без проблем. Тут такой момент: кто хочет приехать в Россию, его ничто не остановит. Как видите, иностранные игроки всё равно подписывают контракты с российскими командами. Если мы получим топового игрока, который сможет нашим молодым ребятам в чём-то помочь — например, по вбрасываниям, — мы его подпишем. В прошлом сезоне наша молодёжь в этом компоненте проигрывала тому же ЦСКА. Понятно, что мы и так будем работать над этим, но, если будет сильный игрок, которого мы сможем привезти, конечно, мы его привезём. Мы в диалоге с несколькими такими хоккеистами, но фамилии я, естественно, называть не буду. Уже на следующий день после окончания нашего выступления в Кубке Гагарина у нас началась работа. Мы смогли договориться со всеми ребятами, с кем хотели. Конечно, помогли и наши хоккейные условия. В первую очередь это наша база — «Хоккейный город», где работают высококвалифицированные тренеры. Игроки знают, что в Петербурге у них есть возможность развиваться, что здесь с ними будет постоянная коммуникация. Поэтому часто игрокам предлагают в других клубах больше денег, но они выбирают СКА. Но мы не стоим на месте. Мы продолжаем развиваться. Нельзя сказать, что работа завершена. Мы всегда в поиске, всегда ищем способы стать ещё сильнее», — цитирует Ротенберга «Фонтанка».