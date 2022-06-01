«Динамо» потеряло всех звёзд, ЦСКА сохранит золотой состав. Старт межсезонья на Западе КХЛ

Прошёл уже месяц с начала межсезонья в КХЛ. Многие клубы активно провели май, усилившись на рынке трансферов, а кому-то ещё только предстоит это сделать. Рассказываем, как обстоит ситуация в Западной конференции.

«Сочи»

Что сделано: Худший из оставшихся на Западе клубов прошлой регулярки сохранил ряд лидеров, включая лучшего бомбардира Василия Глотова, усилился голкипером Алексеем Мельничуком, пришедшим на место Магнуса Хелльберга, форвардом Артуром Тянулиным и защитником Никитой Пивцакиным. Помимо шведского вратаря и остальных легионеров, клуб покинули защитник Ярослав Дыбленко, отправившийся в ЦСКА, и форвард Иван Морозов – сам игрок отправился за океан, а права на него вернулись в СКА.

Андрей Назаров Фото: photo.khl.ru

Что надо сделать: в ближайшее время на черноморское побережье должен вернуться нападающий Дмитрий Завгородний. Относительно других трансферов (а «леопардам» нужно усиление во все линии, кроме вратарской) сказать трудно – возможно, Андрей Назаров будет строить команду из имеющейся молодёжи (которую всегда могут разбавить хоккеисты из системы СКА).

«Витязь»

Что сделано: «Витязь» произвёл точечные перемены в каждой линии, начиная с дислокации – клуб переехал из Подольска в Балашиху, где будет играть на местной арене, которую раньше занимал «Авангард». Возможно, там ещё осталось немного чемпионского духа?

Замены произошли и в тренерском штабе – к профессии вернулся Вячеслав Буцаев, пришедший вместо неожиданно уехавшего к Олегу Знарку в «Ак Барс» Юрия Бабенко. Что касается игроков, то пост основного голкипера теперь будет занимать вернувшийся из Швейцарии Дмитрий Шикин, защитный корпус пополнили Виталий Меньшиков и Алексей Волгин, а линию нападения – спартаковцы Александр Авцин и Владимир Галузин.

Но самое главное – «Витязь» вернул канадского форварда Даниэля Одетта. Уж не знаем, что такого ему предложили в клубе (переход в СКА перед плей-офф?), но следующий сезон он должен начать в Балашихе.

Что надо сделать: состав «Витязя» сейчас кажется укомплектованным. В лице Меньшикова, Волгина, Авцина и Галузина в клуб пришли опытные игроки, которые должны помочь окрепнуть многочисленной молодёжи. Дальнейшая работа за Буцаевым – посмотрим, что он сможет сколотить из этого набора хоккеистов.

«Торпедо»

Что сделано: самое громкое действие «Торпедо» в это межсезонье – назначение на пост главного тренера Игоря Ларионова. В остальном в Нижнем Новгороде не так ярко – в числе заметных сделок автозаводцы выменяли из «Ак Барса» Николая Коваленко, подписали экс-минского динамовца Кирилла Воронина, а также заключили пробный контракт с бывшим нападающим «Сибири» Алексеем Кручининым и вернули капитана Зията Пайгина после короткой командировки в Швецию.

Зият Пайгин Фото: photo.khl.ru

Что надо сделать: во-первых, в усилении нуждается вратарская линия. Продливший контракт Андрей Тихомиров вполне может пойти в сезон в качестве первого номера, но с трудом верится, что его бэкапом будет 19-летний Егор Громовик и уж тем более пусть и талантливый, но пока очень молодой новичок из Беларуси 17-летний Лоренс Зинаддин. «Торпедо» нужен кто-то поопытнее, и, учитывая, что теперь за вратарей в клубе отвечает Николай Хабибулин, вариант наверняка найдётся.

Да и в остальных линиях пополнение тоже нужно. Защита нижегородцев сильно осиротела после ухода Леннстрёма, не желающего возвращаться даже при действующем контракте, и Мартынова, а уж про потерявшее Жафярова, Мили, Гривика, Чеховича, Тянулина и Заара – то есть практически всех игроков, набравших более 10 очков в прошлом сезоне (за исключением Агостино) – нападение говорить и не приходится.

«Динамо» Минск

Что сделано: главная (и единственная) крупная сделка минчан на трансферном рынке – переход голкипера Константина Шостака на правах аренды из «Северстали». Благодаря этому «Динамо» вступит в новый сезон с двумя самыми перспективными белорусскими вратарями, ведь, кроме Шостака, там играет и Алексей Колосов.

В остальном же белорусам похвастаться особо нечем – клуб подписал 20-летнего форварда «Юности» Валентина Демченко и вернул в КХЛ рекордсмена по голам в одном регулярном чемпионате МХЛ Михаила Шалагина, а также продлил контракты с несколькими хоккеистами основы.

Что надо сделать: ввиду большой зависимости «Динамо» от легионеров и ухода двух лучших русскоязычных бомбардиров клуба Ильи Усова и Кирилла Воронина минчане в одночасье остались у разбитого корыта. В усилении не нуждается только вратарская линия – а вот над комплектацией в обороне и атаке ещё работать и работать.

«Локомотив»

Что сделано: «Локомотив» стал одним из немногих клубов Запада с претензией на приставку «топ», который умудрился нисколько не потерять в качестве. Из игроков основы ушёл только Денис Баранцев, которого в топ-6 заменит экс-динамовец Андрей Сергеев, с остальными же (Елесин, Марченко, Каюмов, Красковский, Коршков) были продлены контракты.

Вдобавок к этому железнодорожники приобрели Ивана Бочарова, который в свете ухода откровенно сдавшего Эдди Паскуале в «Металлург» организует вратарскую пару с Даниилом Исаевым, также подписавшим новое соглашение, пригласили из ЦСКА крепкого кубкового бойца Сергея Андронова и усилились Иваном Чеховичем, которого даже после не самого удачного сезона в «Торпедо» ещё рано списывать со счетов.

Артём Анисимов Фото: photo.khl.ru

Что надо сделать: состав ярославцев практически укомплектован. Теперь главная задача – уговорить остаться Артёма Анисимова. Если менеджменту «Локомотива» удастся это сделать, то перспективы у команды Игоря Никитина на следующий сезон будут очень даже неплохими.

«Северсталь»

Что сделано: несмотря на отъезд легионеров и защитника Ильи Хохлова, череповчанам даже в условиях ограниченного бюджета («Северсталь», как и «Сочи» не дотянула до пола зарплат) удалось сохранить большую часть ключевых игроков, включая подписавшего новый контракт Даниила Вовченко. К этому клуб добавил несколько точечных трансферов – подписал лучшего бомбардира обладателя Кубка Петрова тюменского «Рубина» Георгия Бусарова и вернул проведшего неплохой сезон в «Югре» Владислава Кару. Сегодня же стало известно о переходе двух молодых игроков из минского «Динамо» — 19-летнего форварда Александра Суворова и 21-летнего защитника Павла Денисова.

Что надо сделать: продолжить доверять Андрею Разину, который в середине мая сказал, что команда почти собрана.

«Спартак»

Что сделано: красно-белые продлили контракты с рядом хоккеистов, но активностью на рынке своих болельщиков в мае порадовать не смогли – в клуб вернулся форвард Роман Любимов, прихвативший с собой из «Амура» Дмитрия Архипова. В результате обменов «Спартак» получил нескольких молодых игроков, которые сперва наверняка окажутся в МХЛ/ВХЛ. Среди них – один из ведущих защитников новокузнецкого «Металлурга» Тимур Хайруллин.

Однако в составе команды есть потери, и потери серьёзные – красно-белых покинули капитан Сергей Широков, который с большой долей вероятности должен оказаться в «Автомобилисте», и Эмиль Петтерссон, вернувшийся в Швецию.

Сергей Широков Фото: photo.khl.ru

Что надо сделать: «Спартаку» в его нынешней формации катастрофически не хватает лидеров в атаке – из клуба ушли практически все, кто набирал хоть какие-то очки (пока официально не ушёл Лехтеря, но и это наверняка не за горами), а в том, что Хохлачёв может в одиночку повести за собой команду, уверенности нет. Вопрос лишь в том, где сегодня можно найти усиление.

Оно наверняка понадобится и в защите, если Ержабек не продлит контракт, а Хед решит его расторгнуть. А вот другого шведа – Оскара Данска — который совершенно точно не хочет оставаться в России, Борис Миронов может отпустить со спокойной совестью и дать шанс Андрею Сковронскому, явно засидевшемуся в «Химике».

«Динамо» Москва

Что сделано: «Шеф, всё пропало!» — девиз бело-голубых в это межсезонье. Москвичи были вынуждены расстаться практически со всеми ведущими игроками: закончил карьеру Александр Ерёменко, в «Локомотив» уехали Иван Бочаров и Андрей Сергеев, а в «Ак Барсе» с Дмитрием Кагарлицким воссоединился Вадим Шипачёв, с которым в Казань переехал Вячеслав Войнов. И это не считая легионеров.

Равноценных замен ушедшим нет и не предвидится – к началу июня клуб подписал голкипера Константина Волкова, защитников Кирилла Готовца и Егора Мартынова, а также форвардов Илью Каблукова, Павла Кудрявцева, Максима Сушко и Александра Скоренова, обменянного из СКА на Андрея Педана, пробное соглашение было заключено с экс-защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым. При этом «Динамо» удалось сохранить Андрея Миронова и Богдана Якимова, которые подписали новые контракты.

Что надо сделать: закрыть вратарскую позицию – после ухода Ерёменко и Бочарова в распоряжении Алексея Кудашова остался только Иван Кульбаков. Одним из тех, кто усилит команду, должен стать Илья Коновалов, права на которого бело-голубые получили ещё в начале мая.

Пока неясно, как «Динамо» поступит со Станиславом Галиевым. У форварда есть ещё год по действующему контракту, но желания оставаться в клубе после всех изменений у него, по слухам, нет.

СКА

Что сделано: практически единовременно петербуржцы потеряли львиную долю своих лидеров – команду покинули основной голкипер Юханссон, ведущие по количеству игрового времени защитники Лехтонен, Робинсон и Фантенберг, а также вся первая тройка нападения Кузьменко – Кемппайнен – Бурдасов. Заменить ударное звено в атаке были призваны Дамир Жафяров, Николай Прохоркин и Марат Хайруллин, что в потенциале может вырасти в пусть и не такое сбалансированное, но тоже качественное сочетание, а вот с заменами в обороне всё не так очевидно, ведь на место двусторонних защитников армейцы взяли домоседов Романа Рукавишникова и Андрея Педана, а также Михаила Пашнина, которому ещё нужно выйти на прежний уровень после травмы. Ещё два подписания в нападение – Артём Фёдоров и Никита Комаров – пока тоже больше относятся к категории спорных.

При этом остальную когорту игроков СКА удалось сохранить – армейцы продлили контракты сразу с 11 хоккеистами, некоторые из которых подписали новые соглашения сразу на четыре года.

Что надо сделать: уговорить Никиту Гусева больше не смотреть в сторону НХЛ и разобраться, что же делать с таким огромным количеством игроков. В основном составе петербуржцев снова перебор на многих позициях, и это не считая подрастающих в молодёжке ребят, которые уже переросли уровень МХЛ и даже ВХЛ – Свечкову, Чибрикову, Грошеву, Кровякову, Коромыслову, Смирнову и тому же Мичкову можно и нужно давать игровое время в КХЛ.

Также пока непонятно, как будет выглядеть вратарская линия СКА, которую на сегодняшний день составляют Александр Самонов и Дмитрий Николаев. При этом не факт, что 26-летнему Самонову безоговорочно отдадут статус первого номера – Николаев, несмотря на небольшой опыт в КХЛ, уже успел показать себя с лучшей стороны. На подходе к основе есть несколько молодых вратарей, включая 18-летнего Сергея Иванова, отлично проведшего плей-офф МХЛ. Поэтому возможно, что приглашать кого-либо ещё в Петербурге не будут.

ЦСКА

Что сделано: обладатели Кубка Гагарина, в отличие от петербуржских одноклубников, межсезонье проводят без грандиозных изменений, подписав всего двух игроков – вратаря Александра Шарыченкова и защитника Ярослава Дыбленко. Армейцы Москвы официально продлили контракт только с Андреем Светлаковым – но в планах у них ещё несколько сделок.

Игорь Есмантович и Сергей Фёдоров Фото: photo.khl.ru

Что надо сделать: президент клуба Игорь Есмантович анонсировал несколько новых контрактов – в ближайшее время будет объявлено о двухлетних соглашениях с Сергеем Плотниковым и Владиславом Каменевым, есть договорённость с Дарреном Дицем. Осталось сохранить Никиту Нестерова и, конечно, Александра Попова – и тогда почти весь чемпионский состав останется в сборе. При этом будет и усиление – Есмантович рассказал о договорённости со шведским защитником из НХЛ. В остальном же больших изменений в ЦСКА не будет.