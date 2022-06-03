Иван Чехович после перехода в «Локомотив» рассказал о возможности отъезда в НХЛ

Российский нападающий Иван Чехович прокомментировал переход из «Торпедо» в «Локомотив». Он рассказал о возможном отъезде в НХЛ.



«Мог ли я остаться в «Торпедо»? Честно говоря, я принял решение, что мне нужен новый вызов, настоящий. Я долго обсуждал это с родителями, близкими. Непростое решение. Всегда тяжело выходить из зоны комфорта. Но выходить надо.



Даже пришествие Игоря Ларионова в «Торпедо» не пошатнуло это намерение? Нет. Я понимал, что хочу, к чему стремлюсь. Хотел попробовать что-то новое. К тому же Дамир Жафяров уходил из «Торпедо», неясная ситуация с иностранцами.



Были ли варианты в Америке? Конкретных вариантов не было. Предлагали уехать на двусторонний контракт, но мне этого не хотелось. А на односторонний контракт после такого сезона меня бы никто в НХЛ не позвал. Я это прекрасно понимаю», — приводит слова Чеховича официальный сайт КХЛ.