Журналист The Athletic рассказал, какую зарплату «Питтсбург» должен предложить Малкину

Журналист The Athletic Джесси Маршалл порассуждал на тему того, какой срок и какая сумма контракта «Питтсбург Пингвинз» должен предложить нападающему Евгению Малкину.

«Сложно предсказать, поскольку Малкину явно потребовалось некоторое время, чтобы полностью восстановиться после травмы колена.



Есть области, где Малкин абсолютно доминирует, и некоторые области, где традиционно сильные атакующие действия, кажется, полностью отсутствуют. Выделяется отсутствие врываний в зоны. Ввод шайбы через синюю линию в чужую зону — традиционная область, в которой Малкин силён, но в этом сезоне у него были проблемы — вероятно, это симптом травмы колена и восстановления после неё.



Несмотря на трудности при входе, Малкин по-прежнему остаётся одним из лучших в своём деле, действуя в атаке и создавая возможности для товарищей по команде в опасных зонах для взятия ворот.



Малкин по-прежнему очень хорош в игре в большинстве и забивает больше голов по сравнению с другими игроками на его позиции, но он не всегда выглядел хорошо в равных составах большую часть своего времени на льду.



Если говорить об оборонных действиях, то Малкин особо не допускал бросков, но качество моментов у соперников «Пингвинз» с Малкиным на льду было выше по сравнению с эпизодами без Малкина.



Это делает предположения по его следующему контракту несколько неблагодарным делом. Как сообщил Джош Йохе, Малкин готов пойти на сокращение зарплаты, но насколько меньше он готов получать, чтобы остаться в Питтсбурге? Согласно нашему прогнозу, Малкин должен согласиться на однолетний контракт на $ 4,28 млн, чтобы остаться в Питтсбурге», — цитирует Маршалла The Athletic.