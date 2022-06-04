Жена Малкина сравнила «Рейнджерс» с персонажем из известной компьютерной игры Dota 2

Российская журналистка и телеведущая Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, отреагировала на вторую кряду победу «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3:2, 2-0 в серии) в финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
«Проходя вперёд, «Рейнджерс», как герой Bane у ребят из «Dota» — высасывают все маны у проигравших команд и с каждым раундом становятся всё сильнее. очевидное доминирование, они быстрее, голоднее и легче
После гола Ника Пола к концу 3-го периода, при счёте 2:3, «Лайтнинг» ожили и настроилось на овертайм, дважды от Кучерова и Стэмкоса могла быть шайба, но у Шестёркина такие сканируются уже с точки отправки», — гласит публикация Кастеровой в телеграм-канале.
Напомним, серия между «Тампой» и «Рейнджерс» теперь переезжает в Тампу на стадион «Амали-Арена». Следующий матч между командами пройдёт в воскресенье, 5 июня. Начало – 22:00 мск.
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