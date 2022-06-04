Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 3 на 4 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли второй матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Восточной конференции.



«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2

«Рейнджеры» одержали вторую победу в серии, переиграв дома «Тампу». Гол и результативная передача Никиты Кучерова, а также шайба Ника Пола не помогли «молниям» зацепиться за встречу. У «Рейнджерс» по два голевых паса отдали Крис Крайдер и Адам Фокс, шайбы забросили К'Андре Миллер, Каапо Какко и Мика Зибанеджад. Игорь Шестёркин отразил 29 из 31 броска, Андрей Василевский совершил 25 сейвов.

Следующий матч серии состоится в воскресенье, в ночь на 5 июня, и начнётся в 22:00 мск.



Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года