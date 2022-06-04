Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 3 на 4 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли второй матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Восточной конференции.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2
«Рейнджеры» одержали вторую победу в серии, переиграв дома «Тампу». Гол и результативная передача Никиты Кучерова, а также шайба Ника Пола не помогли «молниям» зацепиться за встречу. У «Рейнджерс» по два голевых паса отдали Крис Крайдер и Адам Фокс, шайбы забросили К'Андре Миллер, Каапо Какко и Мика Зибанеджад. Игорь Шестёркин отразил 29 из 31 броска, Андрей Василевский совершил 25 сейвов.
Следующий матч серии состоится в воскресенье, в ночь на 5 июня, и начнётся в 22:00 мск.
Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года
- 4 июня 2022
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10:35
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10:15
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09:50
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09:33
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09:15
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08:55
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08:27
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07:53
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07:40
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07:36
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07:21
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06:58
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06:48
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06:38
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06:20
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06:18
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06:03
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05:56
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05:44
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05:37
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02:09
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01:32
- 3 июня 2022
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23:55
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23:37
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23:15
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22:55
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22:28
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22:00
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