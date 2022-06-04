Терещенко — о Василевском: на протяжении многих лет один из лучших вратарей мира

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал выступление российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в серии финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нельзя говорить, слабее Василевский Шестёркина или нет — это хоккей. Он на протяжении многих лет уже один из лучших вратарей в мире. Всякое бывает. У всех бывают неудачные матчи. Зависит ли ход серии от Василевского? От команды в целом зависит», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2. Андрей Василевский совершил 25 сейвов и пропустил три гола.