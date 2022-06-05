Смит совершил эффектный сейв, лёжа на льду, не позволив Ничушкину сделать хет-трик

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш».
На данный момент идёт третий период, гости ведут в счёте – 2:1, в серии также преимущество на их стороне – 2-0.
Канадский голкипер хозяев Майк Смит во время второго периода не позволил российскому нападающему Валерию Ничушкину оформить хет-трик, совершив эффектный сейв.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
На пятой минуте второй двадцатиминутки отметиться второй заброшенной шайбой в матче удалось 27-летнему российскому нападающему «Эвеланш» Валерию Ничушкину, ассистентами которого значатся Натан Маккиннон и Девон Тейвз, оформивший вторую результативную передачу.
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