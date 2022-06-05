Очередной выдающийся сейв Смита после броска Ничушкина. Видео

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.
Канадский голкипер хозяев Майк Смит в очередной раз во время третьего периода не позволил российскому нападающему Валерию Ничушкину оформить хет-трик, совершив эффектный сейв.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Ничушкин в этом матче записал на свой счёт пятую заброшенную шайбу при четырёх ассистах в 13-м матче текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Таким образом, благодаря этой победе «Колорадо» повёл в серии 3-0.
Следующая игра между командами состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 03:00 мск.
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